Умер барабанщик культовой группы "AC/DC"

Колина Берджесса не стало на 77-м году жизни.

Сегодня, 16 декабря, австралийский музыкант, который был в начальном составе легендарной рок-группы "AC/DC", Колин Берджесс умер в возрасте 77 лет.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook. Участники не написали причину смерти, но выразили искренние соболезнования.

"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, играй рок в мире, Колин", - тронули прощальной подписью участники AC/DC.

К тому же музыканты показали архивное черно-белое фото барабанщика.

Колин Берджесс. Фото: Facebook AC/DC

Под публикацией собралось немало поклонников творчества рок-группы. Они написали о своей печали и пожелали сил близким пережить болезненную утрату.

Очень печальная новость, поскольку я люблю рокмузыку, особенно из Австралии, а он был частью поколения замечательных музыкантов, начавших австралийскую музыкальную индустрию, соболезнования его родным и близким

Молюсь и сочувствую

Очень сочувствую вашей потере и его семье. Пусть он летает высоко, летает свободно и зажигает дальше!

Покойся с миром. Надеюсь, что ты зажжешь с другими в дургом месте. Сочувствую!

Колин Берджесс

Поговаривают, что из состава музыкального коллектива артиста выгнали со скандалом. Ведь ходили слухи, что он несколько раз появлялся на сцене в нетрезвом состоянии. Позже сам Колин заявил, что алкоголь в напиток ему подлили. Однако после своего выхода из группы он еще возвращался на сцену вместе с AC/DC, когда новый барабанщик Фил Радд повредил запястье в 1975 году.

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