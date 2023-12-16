Орбан "кинул" Путина в вопросе евроинтеграции Украины — дипломат

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан "кинул" российского диктатора Путина, когда не ветировал решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Эспрессо.

Он отметил, что за решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС нужно в первую очередь благодарить канцлера Германии Олафа Шольца и президента Эмануэля Макрона.

"О принятии лидерами ЕС решения о начале переговоров с Украиной — это очень хорошее и своевременное политическое решение. Я поздравляю в первую очередь европейцев, что они нашли в себе силы посмотреть стратегически. Не часто Европа смотрит стратегически. Сейчас они сыграли правильно и приняли политическое решение о начале переговоров с Украиной — это, во-первых, сигнал у Кремля и Путина — вы помните, что он шантажировал и Украину, и ЕС до 14-го года именно евроинтеграцию, и это стало причиной Евромайдана, именно остановка евроинтеграции. это хороший политический сигнал", — заметил дипломат.

Чалый считает, что второй момент это четкий план реформ для Украины. Дипломат уверен, что сейчас можно забыть о стратегиях развития и инновациях на ближайшие годы. Также в ближайшие 10 лет нельзя ожидать экономического развития, поскольку теперь все будет развиваться исключительно в переговорном процессе с ЕС.

Чалый заявил, что процесс вступления в Евросоюз уже не сможет изменить ни одна власть, поскольку народ Украины этого не допустит. Он отметил, что любая власть будет вынуждена подстраиваться под процесс евроинтеграции и выполнять требования.

"Третье, что очень важно, они нашли способ обойти блокировку со стороны отдельной страны, а конкретно Орбана. Я думаю, что Орбан, фактически получив то, что требовал, выжал из Евросоюза 10 млрд евро, а это я вам скажу первый такой транш в 10 миллиардов пока заблокирован, а там вообще программа на 30 млрд. Венгрия получает больше из Брюсселя на 4,5 млрд ежегодно.И Орбан кинул Путина, на самом деле в этой ситуации он бросил Путина, это победа и благодарить надо канцлера Германии Шольца и президента Макрону, в первую очередь, этим двум лидерам, и это хороший знак, значит, Германия и Франция видят украинское развитие, что Украина будет частью европейского пространства, поэтому я скорее всего негативно отвечаю на эту историю, потому что Орбан ее испортил, то, что они хотели. так сыграть и заблокировать полностью в Штатах, заблокировать в Европе, однако это еще игра не закончилась, потому как раз политический советник Орбана сказал, что они дальше будут финансово блокировать. То есть это такая политическая игра", — резюмировал Валерий Чалый.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венгрии сделали новое заявление о вступлении Украины в ЕС и пригрозили "жестким вето".

Кроме того, мы ранее информировали, что Орбан озвучил условие разблокирования 50 млрд евро Украине от ЕС.

Читайте также: