Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Орбан озвучил условие разблокирования 50 млрд евро Украине от ЕС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2747
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Орбан озвучил условие разблокирования 50 млрд евро Украине от ЕС

Виктор Орбан

Еврокомиссия уже согласилась разблокировать для Венгрии треть около 30 миллиардов евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет военной помощи Европейского Союза для Украины на 50 млрд евро. Он заявил, что разблокирует пакет, если блок выплатит Венгрии все замороженные средства.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Орбана, в следующем году, когда лидеры встретятся, чтобы перерассмотреть выделение Украине пакета в 50 миллиардов евро, Венгрия должна убедиться, что получит свои средства.

"Это отличная возможность для Венгрии четко дать понять, что она должна получить все, что ей принадлежит", — сказал он.

Споры Орбана с Евросоюзом продолжаются из-за усиления Будапештом государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, СМИ и судами, а также из-за закона, который, по мнению ЕС, нарушает права ЛГБТ.

Несмотря на это, на этой неделе Еврокомиссия уже согласилась разблокировать для Венгрии треть из около 30 миллиардов евро, которые были заморожены.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фактически перечеркнул помощь Украине от Европейского Союза.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2747
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация