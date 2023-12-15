Орбан озвучил условие разблокирования 50 млрд евро Украине от ЕС

Еврокомиссия уже согласилась разблокировать для Венгрии треть около 30 миллиардов евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет военной помощи Европейского Союза для Украины на 50 млрд евро. Он заявил, что разблокирует пакет, если блок выплатит Венгрии все замороженные средства.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Орбана, в следующем году, когда лидеры встретятся, чтобы перерассмотреть выделение Украине пакета в 50 миллиардов евро, Венгрия должна убедиться, что получит свои средства.

"Это отличная возможность для Венгрии четко дать понять, что она должна получить все, что ей принадлежит", — сказал он.

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Споры Орбана с Евросоюзом продолжаются из-за усиления Будапештом государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, СМИ и судами, а также из-за закона, который, по мнению ЕС, нарушает права ЛГБТ.

Несмотря на это, на этой неделе Еврокомиссия уже согласилась разблокировать для Венгрии треть из около 30 миллиардов евро, которые были заморожены.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фактически перечеркнул помощь Украине от Европейского Союза.

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