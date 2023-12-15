Орбан озвучив умову для розблокування 50 млрд євро Україні від ЄС

Єврокомісія вже погодилася розблокувати для Угорщини третину із близько 30 мільярдів євро.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет військової допомоги Європейського Союзу для України на 50 млрд євро. Він заявив, що розблокує пакет, якщо блок виплатить Угорщині усі заморожені кошти.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Орбана, наступного року, коли лідери зустрінуться,щоб перерозглянути виділення Україні пакету на 50 мільярдів євро, Угорщина повинна переконатися, що отримає свої кошти.

"Це чудова можливість для Угорщини чітко дати зрозуміти, що вона повинна отримати все, що їй належить", — сказав він.

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Суперечки Орбана з Євросоюзом тривають через посилення Будапештом державного контролю над неурядовими організаціями, науковцями, ЗМІ та судами, а також через закон, який, на думку ЄС, порушує права ЛГБТ.

Попри це, цього тижня Єврокомісія вже погодилася розблокувати для Угорщини третину із близько 30 мільярдів євро, які були заморожені.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що фактично перекреслив допомогу Україні від Європейського Союзу.

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