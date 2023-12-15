Орбан наложил вето на помощь Украине в размере €50 млрд от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что фактически перечеркнул помощь Украине от Европейского Союза.

Об этом он написал в соцсетях.

"Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки", — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

То есть саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года, — об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита.

Он также подчеркнул, что Швеция должна дополнительно утвердить свое согласие начать переговоры по принятию Украины в ЕС в национальном парламенте.

"Поэтому символический выигрыш на Украину на расширение (ЕС — ред.), но проигрыш на финансировании, но лидеры ЕС вернутся в конце января, чтобы согласовать 50 миллиардов евро — с надеждой, что Венгрия примет участие...", — написал в сообщении журналист. Рикард Йозвяк.

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Напомним, что 50 млрд евро помощи для Украины – это возможная помощь для восстановления, реконструкции и модернизации нашей страны.

Ранее премьер пообещал не блокировать выделение дополнительного финансирования для Украины. Однако не уточнил, касается ли это денег на оружие.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, прибыв на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, заявил, что деньги для помощи Украине (она включает как финансовую, так и вооруженную помощь – ред.) на краткосрочную перспективу уже в бюджете ЕС.

Напомним, решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС было принято в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето. Об этом сообщили высокопоставленные должностные лица институтов ЕС. Что касается самого Орбана, то глава Венгрии подтвердил, что воздержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а своего отношения к этому не изменил.

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