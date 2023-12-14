"Это плохое решение. Венгрия не хочет участвовать в этом": Орбан вышел, когда голосовали по Украине

Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС было принято в отсутствие венгерского премьера.

Решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС было принято в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето. Об этом сообщили высокопоставленные должностные лица институтов ЕС. Что касается самого Орбана, то глава Венгрии подтвердил, что воздержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а своего отношения к этому не изменил.

Об этом говорилось в заявлении Орбана 14 декабря.

"Решение начинать переговоры с Украиной — плохое решение", — сказал он.

В то же время, пояснил Орбан, после почти восьмичасового обсуждения остальные 26 стран-членов ЕС настаивали на поддержке переговоров с Украиной и решили "идти своим путем".

"Венгрия не хочет участвовать в этом очень плохом решении", — добавил он.

По данным источников, все остальные государства отдали голос за начало переговоров с Украиной, таким образом, были 26 голосов и один воздержался.

В команде главы Европейского Совета Шарля Мишеля подтвердили, что решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС было принято в отсутствие венгерского премьера.

"Юридически это абсолютно соответствует правилам. Да, мы приняли решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение, и вышел из комнаты", — отметил представитель команды председателя Европейского Совета.

Напомним, 14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдову. Победой, мотивирующей, вдохновляющей и укрепляющей назвал президент Владимир Зеленский шаг лидеров европейских государств.

Между тем, премьер Венгрии Виктор Орбан, прибыв на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, заявил, что деньги для помощи Украине на краткосрочную перспективу уже в бюджете Евросоюза.

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