Путину помогают шаманы, а сам он – упрямый: мольфар о жизни диктатора

Путину пытаются помочь шаманы, но у них ничего не получается "отодвинуть" его старость.

Россией руководит двойник Путина, которого, кстати, в кулуарах называют "Василич". Самому же "оригинальному" российскому диктатору пытаются помогать шаманы.

Об этом ТСН рассказал мольфар Довбуш.

"Я думаю, что там двойник его управляет. Он где-то в постели лежит... дает команды... Какие-то такие похожие, как он, ходит и выступает за него", — рассказывает мольфар.

Он также добавил, что Путину пытаются помочь шаманы, но у них ничего не получается.

"Мы бессильны против старости. Старость можно только отодвинуть на пару лет, но ее избавиться – нельзя. Они просто пытаются его понять, но он упрям достаточно. Он упрям настолько, что его не понять, его разве что смерть поймет. Так, как Гитлера поняла смерть, так и его поймет", — считает мольфар Довбуш.

Напомним, что во время "прямой линии" кремлевского диктатора организаторы мероприятия выводили на экран вопросы, за которые в РФ обычно бросают за решетку.

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