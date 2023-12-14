Путіну допомагають шамани, а сам він - впертий: мольфар про життя диктатора

Путіну намагаються допомогти шамани, але в них нічого не виходить "відвинути" його старість.
Росією керує двійник Путіна, якого, до речі, в кулуарах називають “Васіліч”. Самому ж “оригінальному” російському диктатору намагаються допомагати шамани.
Про це ТСН розповів мольфар Довбуш.
"Я думаю, що там двійник його керує. Він десь у ліжку лежить... дає команди... Якісь такий похожий, як він, ходить та виступає за нього", - розповідає мольфар.
Він також додав, що Путіну намагаються допомогти шамани, але в них нічого не виходить.
"Ми безсилі проти старості. Старість можна лише відсунути на пару років, але її позбутися – неможна. Вони просто намагаються його врозуміти, але він впертий досить. Він упертий настільки, що його не врозуміти, його хіба що смерть нарозумить. Так, як Гітлера нарозумила смерть, так і його нарозумить", - вважає мольфар Довбуш.
Нагадаємо, що під час “прямої лінії” кремлівського диктатора організатори заходу виводили на екран питання, за які у РФ зазвичай кидають за ґрати.
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