Орбан "кинув" Путіна у питанні євроінтеграції України - дипломат

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан "кинув" російського диктатора Путіна, коли не наклав вето на рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Таку думку висловив український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій малий, інформує Еспресо.

Він зазначив, що за рішення почати переговори про вступ України до ЄС треба в першу чергу дякувати канцлеру Німеччині Олафу Шольцу і президенту Емануелю Макрону.

"Щодо ухвалення лідерами ЄС рішення про початок перемовин з Україною — це дуже хороше і вчасне політичне рішення. Я вітаю в першу чергу європейців, що вони знайшли в собі сили подивитись стратегічно. Не часто Європа дивиться стратегічно. Зараз вони зіграли правильно і прийняли політичне рішення про початок переговорів з Україною. Це, по-перше, сигнал у Кремль і Путіну. Ви пам'ятаєте, що він шантажував і Україну, і ЄС до 14-го року саме євроінтеграцію. І це стало причиною Євромайдану, саме зупинка євроінтеграції. Тобто це хороший політичний сигнал", - зауважив дипломат.

Малий вважає, що другий момент це чіткий план реформ для України. Дипломат впевнений, що наразі можна забути про стратегії розвитку та інновації на найближчі роки. Також у найближчі 10 років не слід очікувати економічного розвитку, оскільки тепер все буде розвиватись виключно у переговорному процесі з ЄС.

Малий заявив що процес вступу до Євросоюзу вже не зможе змінити жодна влада, оскільки народ України цього не допустить. Він зазначив, що будь-яка влада буде вимушена підлаштовуватись під процес євроінтеграції та виконувати вимоги.

"Третє, що дуже важливо, вони знайшли спосіб обійти блокування з боку окремої країни, а конкретно Орбана. Я думаю, що Орбан, фактично отримавши те, що вимагав, витиснув з Євросоюзу 10 млрд євро, а це я вам скажу перший такий транш у 10 мільярдів поки що заблокований, а там взагалі програма на 30 млрд. Угорщина отримує більше з Брюсселя на 4,5 млрд кожного року. І Орбан кинув Путіна, насправді в цій ситуації він кинув Путіна, це перемога і дякувати треба канцлеру Німеччині Шольцу і президенту Макрону, в першу чергу цим двом лідерам. І це хороший знак, значить Німеччина і Франція бачать український розвиток, що Україна буде частиною європейського простору. Тому, я скоріше всього негативно відповідаю на цю історію, бо Орбан її зіпсував. Те, що вони хотіли так зіграти та заблокувати повністю в Штатах, заблокувати в Європі, однак це ще гра не закінчилась, бо якраз політичний радник Орбана сказав, що вони далі будуть фінансово блокувати. Тобто це така політична гра", - резюмував Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Угорщині зробили нову заяву щодо вступу України до ЄС і пригрозили "жорстким вето".

Крім того, ми раніше інформували, що Орбан озвучив умову для розблокування 50 млрд євро Україні від ЄС.

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