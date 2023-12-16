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Помер барабанщик культового гурту "AC/DC"

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
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1393
Час на прочитання
2 хв
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Помер барабанщик культового гурту "AC/DC"

Колін Берджесс

Коліна Берджесса не стало на 77-му році життя.

Сьогодні, 16 грудня, австралійський музикант, який був у початковому складі легендарного рокгурту "AC/DC", Колін Берджесс помер у віці 77 років.

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту у Facebook. Учасники не написали причину смерті, але висловили свої щирі співчуття. 

"Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, грай рок в мирі, Коліне", - зворушили прощальним підписом учасники AC/DC.

До того ж музиканти оприлюднили архівну чорно-білу світлину барабанщика.

Колін Берджесс. Фото: Facebook AC/DC / ©
Колін Берджесс. Фото: Facebook AC/DC

Під публікацією зібралося чимало прихильників творчості рокгурту. Вони написали про свій сум та побажали сил близьким пережити болючу втрату.

  • Дуже сумна новина, оскільки я люблю рокмузику, особливо з Австралії, а він був частиною покоління чудових музикантів, які почали австралійську музичну індустрію, співчуття його рідним та близьким
  • Молюся та співчуваю 
  • Дуже співчуваю вашій втраті та його родині. Нехай він літає високо, літає вільно і запалює надалі!
  • Спочивай з миром. Сподіваюся, що ти запалиш з іншими деінде. Співчуваю!
Колін Берджесс / ©
Колін Берджесс

Подейкують, що зі складу музичного колективу артиста вигнали зі скандалом. Адже ходили чутки, що він декілька разів з'являвся на сцені на підпитку. Пізніше сам Колін заявив, що алкоголь в напій йому підлили. Однак, після свого виходу з гурту він ще повертався на сцену разом з AC/DC, коли новий барабанщик Філ Радд пошкодив зап'ястя в 1975 році.

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Дата публікації
Перегляди
1393
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