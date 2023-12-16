Помер барабанщик культового гурту "AC/DC"

Коліна Берджесса не стало на 77-му році життя.

Сьогодні, 16 грудня, австралійський музикант, який був у початковому складі легендарного рокгурту "AC/DC", Колін Берджесс помер у віці 77 років.

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту у Facebook. Учасники не написали причину смерті, але висловили свої щирі співчуття.

"Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, грай рок в мирі, Коліне", - зворушили прощальним підписом учасники AC/DC.

До того ж музиканти оприлюднили архівну чорно-білу світлину барабанщика.

Колін Берджесс. Фото: Facebook AC/DC

Під публікацією зібралося чимало прихильників творчості рокгурту. Вони написали про свій сум та побажали сил близьким пережити болючу втрату.

Дуже сумна новина, оскільки я люблю рокмузику, особливо з Австралії, а він був частиною покоління чудових музикантів, які почали австралійську музичну індустрію, співчуття його рідним та близьким

Молюся та співчуваю

Дуже співчуваю вашій втраті та його родині. Нехай він літає високо, літає вільно і запалює надалі!

Спочивай з миром. Сподіваюся, що ти запалиш з іншими деінде. Співчуваю!

Колін Берджесс

Подейкують, що зі складу музичного колективу артиста вигнали зі скандалом. Адже ходили чутки, що він декілька разів з'являвся на сцені на підпитку. Пізніше сам Колін заявив, що алкоголь в напій йому підлили. Однак, після свого виходу з гурту він ще повертався на сцену разом з AC/DC, коли новий барабанщик Філ Радд пошкодив зап'ястя в 1975 році.

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