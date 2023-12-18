Принцесса Люксембургская ждет первенца: дворец поделился подробностями

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори, которые в этом годы сыграли свадьбу, объявили, что ждут первенца.

В королевском аккаунте в Instagram опубликовали официальное заявление.

"Их Королевские Высочества Великий Герцог и Великая Княгиня с огромной радостью сообщают, что принцесса Александра и господин Николя Багори ждут первенца.

Роды запланированы на весну.

Великий Князь, Великая Княгиня, а также члены обеих семей разделяют это великое счастье".

Принцесса Александра - единствнная дочь Великого герцога Люксембургского Анри и Марии-Терезы Местре. В апреле 2023 года у пары состоялась гражданская роспись в мэрии Люксембурга. А 29 апреля в Соборе Святого Трофима в Борм-ле-Мимоза во Франции они обвенчались.

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