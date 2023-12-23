Украинские военные уничтожили 9 вражеских беспилотников

Враг продолжает надоедать украинцам.
С 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Балаклава – Крым, Приморско-Ахтарск – Россия.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ сообщении в социальных сетях.
Все девять «шахедов» уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.
"Вместе – к победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.
Читайте также: