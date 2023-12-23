Украинские военные уничтожили 9 вражеских беспилотников

С 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Балаклава – Крым, Приморско-Ахтарск – Россия.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ сообщении в социальных сетях.

Все девять «шахедов» уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

"Вместе – к победе!", — говорится в сообщении.

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Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

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