Три знака Зодиака, которые сегодня могут горы свернуть

Нынешнему дню больше подошел бы статус буднего – слишком он большой заряд продуктивной энергии он несет. Впрочем, если учесть, что нынешняя суббота предшествует праздникам, запас сил никому не помешает.

Сегодня, 23 декабря, прилив сил почувствуют представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут буквально вернуть горы.

Рак

Ракам наводить порядок в авральном порядке не нужно – как правило, они буквально вылизывают свой дом ежедневно, а вот приготовить заранее блюда на праздничный стол не в состоянии даже они – еда должна быть свежей. Нынешний день они посвятят заготовкам, которые уже завтра станут праздничными блюдами.

Дева

Девы, как главные чистюли Зодиака, готовясь к Новому году в плане уборки редко ограничиваются одним днем – им для такого ела и недели мало. Но, скорее всего, к этому времени они уже все сделали, и остался последний – ударный – момент. В результате к сегодняшнему вечеру их квартира будет буквально сиять чистотой.

Скорпион

Скорпионы, скорее всего, были заняты более серьезными – профессиональными – делами, поэтому отложили все домашние дела на последний момента – то есть, до сегодняшнего дня. Так что горы им придется сворачивать поневоле – другого выхода представители знака сами себе не оставили.

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