Россия планирует применять новые боеприпасы: эксперт объяснил угрозу

Речь идет о кассетном неуправляемом реактивном снаряде, который в России продемонстрировали только в этом году.

В планах военной промышленности РФ на 2024 год производство 10 тысяч новых неуправляемых реактивных снарядов С-8КЛ, из которых 5 тысяч будут переданы во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

"Это новый тип, используемый такими самолетами как Су-25, штурмовиками, и ударными вертолетами. Речь идет о кассетном неуправляемом реактивном снаряде в калибре 80 мм, который является версией С-8. Он был продемонстрирован только в этом году. Работа над ним завершилась в 2022 году. Было сообщено о том, что есть заказы”, — отметил он.

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По его словам, из партии в 10 тысяч запланировано передать 5 тысяч в центр подготовки армейской авиации РФ, а еще 5 тысяч — во временно оккупированный Крым, в Джанкой, где расположена боевая база РФ.

"Это кассетный неуправляемый реактивный снаряд, который выпускается из стандартных блоков типа Б-8. Его дальность не объявлена, значится более 4 км. Заявленный вес – 7,7 кг. Причем снаряд содержит около 20 отдельных осколочно-кумулятивных элементов", — заметил военный эксперт.

Олег Катков объяснил, что использование врагом таких снарядов имеет низкую точность, но с кассетными неуправляемыми снарядами достигается нивелирование малой точности за счет площади поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг рассказал, что Россия наращивает производство снарядов, однако с количеством ракет у них проблемы.

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