Израиль не против нового перемирия в секторе Газа

Но ХАМАС на него пока не согласен.
Израиль выражает готовность к объявлению нового прекращения огня в секторе Газа, однако группировка ХАМАС пока на это не согласна.
Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, — пишет Укринформ.
“Мы убеждены, что Совбезу следует и дальше поддерживать возобновление гуманитарных пауз. Израиль четко заявил о своей настроенности достичь другого соглашения. Теперь все зависит исключительно от ХАМАСа”, — сказала она.
Израиль выражает готовность к объявлению нового прекращения огня в секторе Газа, однако группировка ХАМАС пока на это не согласна.
Томас-Гринфилд подчеркнула, что именно гуманитарные паузы позволят "немедленно доставить дополнительную помощь, спасти жизнь и освободить заложников".
Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля установить временное перемирие.
Кроме того, мы ранее информировали, что Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа.
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