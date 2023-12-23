Израиль не против нового перемирия в секторе Газа

Но ХАМАС на него пока не согласен.

Израиль выражает готовность к объявлению нового прекращения огня в секторе Газа, однако группировка ХАМАС пока на это не согласна.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, — пишет Укринформ.

“Мы убеждены, что Совбезу следует и дальше поддерживать возобновление гуманитарных пауз. Израиль четко заявил о своей настроенности достичь другого соглашения. Теперь все зависит исключительно от ХАМАСа”, — сказала она.

Израиль выражает готовность к объявлению нового прекращения огня в секторе Газа, однако группировка ХАМАС пока на это не согласна.

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Томас-Гринфилд подчеркнула, что именно гуманитарные паузы позволят "немедленно доставить дополнительную помощь, спасти жизнь и освободить заложников".

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля установить временное перемирие.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа.

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