Ізраїль не проти нового перемир’я в Секторі Гази

Але ХАМАС на нього поки не згодне.

Ізраїль виявляє готовність до оголошення нового припинення вогню в секторі Гази, однак угруповання ХАМАС поки що на це не згодне.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

“Ми переконані, що Радбезу слід і надалі підтримувати поновлення гуманітарних пауз. Ізраїль чітко заявив про свою налаштованість досягти іншої угоди. Тепер все залежить виключно від ХАМАС”, - сказала вона.

Ізраїль виявляє готовність до оголошення нового припинення вогню в секторі Гази, однак угруповання ХАМАС поки що на це не згодне.

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Томас-Грінфілд наголосила, що саме гуманітарні паузи дозволять “негайно доставити додаткову допомогу, урятувати життя та звільнити заручників”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю встановити тимчасове перемирʼя.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина виступила проти припинення вогню у Секторі Гази.

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