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Федоров пожартував з приводу повісток в "Дії"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Федоров пожартував з приводу повісток в "Дії"

Мова йде не про повістки в "Дії" / Фото: Associated Press

Нині не йдеться про повістки у "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пошуткував з приводу повісток в "Дії".

Про це йшлося у відео на YouTube "ДІї". 

"Я думаю, що мені потрібно набити тату, щоб я міг відповідати там "повісток не буде", - зіронізував Федоров. 

Коментуючи пресконференцію глави української держави Володимира Зеленського, на якій президент згадав про мобілізацію і цифровізацію, Федоров зазначив, що мова йде не про повістки в "Дії".

"Це стосується реєстру "Оберіг", який є в Міністерстві оборони, це стосується реінженерного процесу, як зробити так, щоб все відбувалося більш цивілізаційно... Без повісток в "Дії", - зауважив Федоров. 

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації. Він сам прийшов до ТЦК.

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