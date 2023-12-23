Сейчас речь не идет о повестках в "Дії"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пошутил по поводу повесток в "Дії".

Об этом говорилось в видео на YouTube "Дії".

"Я думаю, что мне нужно набить папу, чтобы я мог соответствовать там "повесток не будет", — зиронизировал Федоров.

Комментируя пресс-конференцию главы украинского государства Владимира Зеленского, на которой президент упомянул о мобилизации и цифровизации, Федоров отметил, что речь идет не о повестках в "Дії".

"Это касается реестра "Оберіг", который есть в Министерстве обороны, это касается реинженерного процесса, как сделать так, чтобы все происходило более цивилизационно... Без вести в "Дії", — заметил Федоров.

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Напомним, в Кировоградской области мужчина придумал способ, как избежать мобилизации. Он сам пришел в ТЦК.

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