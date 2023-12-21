Умеров хочет призвать в ВСУ мужчин, находящихся за границей

Министр обороны Украины Рустем Умеров хочет в следующем году призвать на военную службу мужчин, проживающих за границей.

Украинцы призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах будут вынуждены явиться в призывные пункты Вооруженных сил.

Об этом Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью WELT TV, "Bild" и "Politico".

Министр сказал лишь о требовании прийти в призывной пункт. Однако он дал понять, что будут санкции и наказания, если кто-нибудь не выполнит запрос.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", — сказал Умеров.

Умеров подчеркнул, что важна справедливость. В будущем призывникам должно быть заранее понятно, как они будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их освободят. Несмотря на запрет, многие украинские мужчины сбежали за границу, чтобы избежать призыва.

Напомним, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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