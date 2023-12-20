Мобилизация в Украине: могут ли 18-летних юношей отправить на фронт

Молодым людям в 18-летнем возрасте могут вручить повестку, но мобилизовывать их пока не будут.

В настоящее время в Украине лица от 18 до 27 лет (за исключением тех, кто имеет военный опыт, проходил военную срочную службу или обучение на военной кафедре) не подлежат мобилизации.

Могут ли попасть в армию 18-летние юноши, объяснил в эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он заверил, что с 18 лет никого на фронт не мобилизуют.

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"Категория лиц от 18 до 27 лет подпадает под категория призывники, а это военная срочная служба. Сейчас на нее призыв не осуществляется, поэтому такие граждане могут получить повестку, прийти в ТЦК и СП, показать там, что они учатся или что-нибудь другое, и на том все", – сказал представитель Сухопутных войск.

В то же время Фитьо объяснил, что если такой гражданин, в том числе 18-летний юноша, изъявляет желание проходить военную службу, он может это сделать добровольно.

"Он может заявиться в свой территориальный центр комплектования и присоединиться к защите своей страны", – подытожил военный.

Напомним, что Рада еще в мае 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет. Однако президент Владимир Зеленский этот документ до сих пор не подписал.

Ранее командир первого штурмового батальона, третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко призвал призывать в армию, в частности, ребят 18-20 лет.

Также сообщалось, что в Украине 17-летних ребят порой не выпускают за границу.

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