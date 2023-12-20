Дуда назвал аргументы в пользу вступления Украины в НАТО

По убеждению президента Польши, Украина сегодня "имеет одну из лучших армий в мире".

Президент Польши Анджей Дуда считает "бесценным" членство Украины в НАТО с точки зрения национальных интересов своей страны.

Об этом он говорил в среду, 20 декабря, во время заседания Совбеза Польши с участием нового состава правительства страны.

По словам Анджея Дуды, он, как президент и новое правительство Польши, должны действовать совместно в реализации намерений евроинтеграции Украины.

“С точки зрения безопасности чрезвычайно важен вопрос будущего членства Украины в НАТО. Решение, которое принял бы Североатлантический альянс в этой сфере, было бы бесценным. Во-первых, мы отодвигаем восточный фланг НАТО в этой части нашей границы к востоку от Польши, что имеет очевидное значение с точки зрения безопасности нашей страны", — подчеркнул польский лидер.

Кроме того, по его убеждению, Украина сегодня "имеет одну из лучших армий в мире", поэтому Польша получит в НАТО "сильного военного партнера, который на данный момент уже имеет огромный военный опыт с учетом двух лет обороны от России".

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“В боевом отношении у Украины есть опытные военные, которые используют самые современные технологии, ведь это война XXI века, если посмотреть хотя бы на применение беспилотников. Это все имеет огромное значение и для нашей безопасности", – резюмировал Анджей Дуда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые сигналы от партнеров о вероятном "частичном" вступлении Украины в НАТО — "это бред".

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