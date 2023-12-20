Мобілізація в Україні: чи можуть 18-річних юнаків відправити на фронт

Юнакам у 18-річному віці можуть вручити повістку, але мобілізовувати їх поки не будуть.

Наразі в Україні особи від 18 до 27 років (за вийнятком тих, хто має військовий досвід, проходив військову строкову службу, або навчання на військовій кафедрі) не підлягають мобілізації.

Чи можуть потрапити до війська 18-річні юнаки, пояснив в ефірі телемарафону начальник служби зав’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він запевнив, що від 18 років нікого на фронт не мобілізують.

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"Категорія осіб від 18 до 27 років підпадає під категорія призовники, а це військова строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку, прийти в ТЦК та СП, показати там, що вони навчаються чи будь-що інакше, і на тому все", – сказав представник Сухопутних військ.

Водночас Фітьо пояснив, якщо такий громадянин, зокрема 18-річний юнак, виявляє бажання проходити військову службу, він може це зробити добровільно.

"Він може заявитися в свій територіальний центр комплектування та долучитися до захисту своєї країни", – підсумував військовий.

Нагадаємо, що Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.

Раніше командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.

Також повідомлялося, що в Україні 17-річних хлопців подекуди не випускають за кордон.

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