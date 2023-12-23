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Астрологический прогноз на 23 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
282
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 декабря

Пламенный Меч - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя начинать новые дела, но можно завершать старые. Не стоит заниматься какой-либо новой деятельностью, даже если оно касается всего лишь домашних дел или хобби. 

Символ дня: Пламенный Меч. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный, нефритовый. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: вероятно как обострение хронических, так и появление новых заболеваний – с лечением и тех, и других затягивать не следует. 

Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, мяса и бобовых, и пить больше воды.

Стрижка дня: стрижка окажет благоприятное воздействие не только на внешность, но и на жизнь. 

Магия и мистика дня: нужно работать с фактами, на которые «обратит внимание» подсознание: в них будут содержаться важные подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими – скорее, они указывают на внутренние проблемы человека. 

Табу дня: нельзя пользоваться колюще-режущими приборами, даже если речь будут идти об обычной вилке. 

Цитата дня: «Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение» (Зигмунд Фрейд). 

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Дата публикации
Просмотры
282
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