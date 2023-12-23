Астрологический прогноз на 23 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя начинать новые дела, но можно завершать старые. Не стоит заниматься какой-либо новой деятельностью, даже если оно касается всего лишь домашних дел или хобби.
Символ дня: Пламенный Меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный, нефритовый.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: вероятно как обострение хронических, так и появление новых заболеваний – с лечением и тех, и других затягивать не следует.
Питание дня: необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, мяса и бобовых, и пить больше воды.
Стрижка дня: стрижка окажет благоприятное воздействие не только на внешность, но и на жизнь.
Магия и мистика дня: нужно работать с фактами, на которые «обратит внимание» подсознание: в них будут содержаться важные подсказки относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими – скорее, они указывают на внутренние проблемы человека.
Табу дня: нельзя пользоваться колюще-режущими приборами, даже если речь будут идти об обычной вилке.
Цитата дня: «Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение» (Зигмунд Фрейд).
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