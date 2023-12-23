Астрологічний прогноз на 23 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна розпочинати нові справи, але можна завершувати старі. Не варто займатися якоюсь новою діяльністю, навіть якщо вона стосується лише домашніх справ або хобі.

Символ дня: Полум'яний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий, нефритовий.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: ймовірне як загострення хронічних, так і поява нових захворювань — з лікуванням і тих, і тих затягувати не слід.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, м'яса та бобових, та пити більше води.

Стрижка дня: стрижка матиме сприятливий вплив не лише на зовнішність, а й на життя.

Магія і містика дня: потрібно працювати з фактами, на які «зверне увагу» підсвідомість. У них будуть важливі підказки щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими – скоріше вони вказують на внутрішні проблеми людини.

Табу дня: не можна користуватися колюче-ріжучими приладами, навіть якщо йтиметься про звичайну виделку.

Цитата дня: «Бути абсолютно чесним із самим собою – гарна вправа» (Зигмунд Фрейд).

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