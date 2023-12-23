Украина может получить первые самолеты F-16 до конца 2023 года — ISW

Украина, вероятно, получит первую партию F-16 до конца 2023 года.

Об этом пишет Институт исследования войны ISW.

В частности, говорится, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 22 декабря во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство Нидерландов подготовит первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине «до конца года 2023 года».

Отметим, что ранее информацию о передаче первых самолетов F-16 подтвердил премьер Нидерландов Марк Рютте на своей странице в X.

Истребители F-16 для Украины.

Министр обороны Рустем Умеров сделал заявление о получении истребителей F-16. По его словам, Украина уже в краткосрочной перспективе получит западные многоцелевые самолеты.

В то же время, ранее министр обороны сообщил, что во время переговоров с союзниками обсуждается передача не только этих самолетов. В частности, в публичном пространстве известно об обсуждении поставок в Украину истребителей Gripen и F-18 Hornet.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.