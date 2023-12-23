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Українські військові знищили 9 ворожих безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Українські військові знищили 9 ворожих безпілотників

Українські військові знищили нову партію ворожих дронів

Ворог продовжує надокучати українцям.

З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ повідомленні у соціальних мережах. 

Усі дев’ять «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

"Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що також у ніч проти 23 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи

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Дата публікації
Перегляди
616
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