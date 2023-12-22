23 грудня — яке церковне свято, чому не можна ображати домашніх тварин

Завтра, 23 грудня, в православному календарі день пам’яті мучеників Феодула, Саторнина, Евпора, Геласія, Евникиана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида і Евареста. Вони були християнами, які жили на острові Крит у III столітті та стали жертвами переслідування за часів імператора Деція і були засуджені до смерті за відмову від своєї віри.

Церковне свято 23 грудня — день пам'яті преподобного Ніфонта

Преподобний Ніфонт був єпископом Кіпрським у IV столітті. Він народився в Пафлагонії і здобув освіту в Константинополі. Він був відомий своєю лагідністю, добротою і частими відвідуваннями храмів. Також був здатний виганяти нечисту силу своїми молитвами і благословеннями. Він помер у мирі і був похований в монастирі Святого Хреста на Кіпрі.

Прикмети 23 грудня

Народні прикмети 23 грудня / Фото: Pexels

Сильний вітер — чекайте на потепління.

Сніг іде — до хорошого урожаю наступного року.

Кури хвилюються — до заметілі.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонено ображати домашніх тварин. Наші предки вірили, що це призведе до нещасть в родині. Також не можна кричати на дітей, карати їх. Інакше вони не будуть відчувати любові від сім'ї ще цілий рік. Будь-які гострі предмети заборонено використовувати. Якщо поранитися, то цілий рік будуть проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Наші предки весь день проводили біля плити, пекли та готували страви до Святвечора і Різдва (25 грудня). Важливо присвятити час прибиранню. Водночас потрібно поприбирати в кожному куточку будинку. Дозволялося виходити заміж, свататися.

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