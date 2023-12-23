Геродот не помилявся: вчені підтвердили страшну правду про скіфів

Геродот стверджував, що скіфи часто використовували людську шкіру для виготовлення сагайдаків.

Давньогрецький історик і географ Геродот часто розповсюджував неправдиву інформацію, яку видавав за факти, але він виявився правим, коли розповів, що "люті скіфи" знімали шкіру з убитих ворогів та робили з неї сагайдаки для стріл.

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Про це свідчать останні наукові роботи, інформує УНІАН з посиланням на науковий журнал Plos.

Група археологів з Копенгагенського університету (Данія) провела аналіз обрізків шкіри, отриманих зі скіфських поховань на півдні України, який показав, що деякі сагайдаки мають у своїй конструкції елементи людського походження.

"Наші результати показують, що для шкіряних виробів скіфи в основному використовували одомашнених тварин, таких як вівці, кози, велика рогата худоба та коні, тоді як хутра робили з диких тварин, таких як лисиця, білка та котячі", – йдеться в публікації.

Але несподіваним виявилось те, що у двох зразках були знайдені зразки людської шкіри, що є прямим доказом того правдивості слів Геродота у цьому випадку.

Геродот жив у 5 столітті до нашої ери, приблизно в той час, коли скіфське суспільство було на піку свого розвитку. Скіфам він приділив один зі своїх творів, де писав, що вони обезголовлюють своїх ворогів, щоб ці голови були доказом перемоги, який можна показати царю.

Також Геродот стверджував, що з голови вбитого знімали скальп, який потім використовували як рушник, який вішали на узбечко коня. Воїн отримував свій статус в залежності від кількості таких "рушників".

"Багато скіфів навіть виготовляли одяг для носіння з цих скальпів, зшиваючи їх разом, як шкіряні пальта", — писав Геродот, також згадуючи про виготовлення сагайдаків з людської шкіри.

Проведені аналізи показали, що на 45 клаптиках шкіри, які були викопані у 14 різних місцях поховань, було знайдено фрагменти людської шкіри. При чому елементи людської шкіри виявили на сагайдаках для стріл, які легко розпізнати за конструкцією.

Експерти кажуть, що сагайдак був виготовлений не тільки з людської шкіри, більша частина матеріалу належить шкіра кількох тварин і лише верхня частина була виготовлена зі шкіри людини.

Експерти вважають, що скіфи робили сагайдаки з будь-якої шкіри, яка була для них доступна, а зверху накладали більш рідкісний матеріал.

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