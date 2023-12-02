У Британії розкопали фундамент 1400-річного язичницького храму

У Британії данському графстві Саффолк археологи виявили 1400-річні залишки споруди під час розкопок некрополя Саттон-Ху.

Споруда могла бути язичницьким храмом або іншим культовим об'єктом, повідомляє Live Science.

У повідомленні вказується, що люди зайняли цю територію в VII столітті. Після виявлення некрополя у 1939 році археологи встигли знайти тут 18 курганів та англосаксонський корабель.

Археологи разом з 200 добровольцями розкопали фундамент потенційного храму та ще двох сусідніх дерев'яних будівель. Загальна площа комплексу становить 15 гектарів.

Вчені зауважили, що знайдені споруди могли належати родині короля Редвальда, який змінив віру з язичництва на християнство, але зберіг язичницький храм.

Біля споруд також було знайдено 1,5-кілометровий рів та ознаки поселення, поза якого становила близько 50 гектарів. Під час розкопок там було знайдено форму з обпаленої глини, яка використовувалася для відливання кінської збруї та утилізації відходів. Це свідчить про розвиток металообробки у VII столітті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині під час облаштування оборонних споруд знайшли давньоримське поселення.

Крім того, ми раніше інформували, що вчені зʼясували, що люди могли заселити Південну Америку приблизно 27 тисяч років тому, що на 12 тисяч років більше, ніж вважали досі.

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