В Британии раскопали фундамент 1400-летнего языческого храма

ВБритании датском графстве Саффолк археологи обнаружили 1400-летние остатки постройки во время раскопок некрополя Саттон-Ху.

Сооружение могло быть языческим храмом или другим культовым объектом, сообщает Live Science.

В сообщении указывается, что люди заняли эту территорию в VII веке. После обнаружения некрополя в 1939 году археологи успели найти здесь 18 курганов и англосаксонский корабль.

Археологи вместе с 200 добровольцами раскопали фундамент потенциального храма и еще двух соседних деревянных построек. Общая площадь комплекса составляет 15 гектаров.

Ученые заметили, что найденные постройки могли принадлежать семье короля Редвальда, изменившего веру из язычества на христианство, но сохранивший языческий храм.

Возле построек также был найден 1,5-километровый ров и признаки поселения, вне которого составляло около 50 гектаров. Во время раскопок там была найдена форма из обожженной глины, которая использовалась для отливки конской доспехи и утилизации отходов. Это свидетельствует о развитии металлообработки в VII веке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области во время обустройства оборонных сооружений нашли древнеримское поселение.

Кроме того, мы ранее информировали, что ученые выяснили, что люди могли заселить Южную Америку примерно 27 тысяч лет назад, что на 12 тысяч лет больше, чем считалось до сих пор.

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