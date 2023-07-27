В пещере нашли глиняную "Барби" возрастом 7 тысяч лет: фото

Наряду с неолитической "куклой" был обнаружен человеческий скелет, что может свидетельствовать о его использовании в ритуальных и церемониальных целях.

Археологи из Римского университета Сапиенца в пещере Баттифратта в итальянском регионе Лацио обнаружили куклу с женскими чертами лица. Эта фигурка была изготовлена 7 тысяч лет назад — в период неолита, когда на территории Италии существовали первые сельскохозяйственные общины.

Об этом сообщает сайт Arkeonews со ссылкой на пресс-релиз университета.

В сообщении говорится, что такие артефакты очень редки в Италии.

Теперь ученые изучают "технологические и стилистические аспекты" фигурки, чтобы лучше понять, как она была сделана. Черты лица куклы, по мнению археологов, являются лишь схематическим изображением, однако мастер, создавший этот артефакт, более тщательно изобразил прическу и украшения тела.

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Доктор Сесилия Конати из Университета Сапиенца сказала, что рядом с куклой был обнаружен человеческий скелет, что может свидетельствовать о его использовании в ритуальных и церемониальных целях.

В древности пещера была местом вытока источника и предоставляла убежище и защиту ранним жителям, возлагавшим на охоту, собирательство и элементарное сельское хозяйство для выживания. Какие именно здесь ритуалы происходили – неизвестно.

Напомним, ранее в Израиле во время раскопок обнаружили древние захоронения, которым примерно 2500 лет и в этих могилах – 50 скелетов. Эти скелеты могут принадлежать женщинам, проданным в рабство.

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