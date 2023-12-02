Днепр-1 – Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В субботу, 2 декабря, "Днепр-1" сыграет с "Ворсклой" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок состоится на "Днепр-Арене". Начало встречи – в 17:00.

Днепряне (33 очка) лидируют в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда Юрия Максимова выиграла последние четыре матча: против "Руха" (2:0), "Александрии" (1:0), "Шахтера" (3:1) и "Черноморца" (5:2).

Полтавчане (19 баллов) идут на восьмой позиции в УПЛ. Подопечные Виктора Скрипника не проигрывают четыре поединка подряд: ничьи с "Металлистом 1925" (2:2), "Минаем" (0:0) и ЛНЗ (0:0), а также победа против "Оболони" (1:0). В последний раз "Ворскла" терпела поражение 25 октября именно от "Днепра-1" (2:3).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Ворскла" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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