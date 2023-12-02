Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 16-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 2 грудня, "Дніпро-1" зіграє з "Ворсклою" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені". Початок зустрічі – о 17:00.

Дніпряни (33 очки) лідирують у турнірній таблиці чемпіонату України. Команда Юрія Максимова виграла останні чотири матчі: проти "Руха" (2:0), "Олександрії" (1:0), "Шахтаря" (3:1) та "Чорноморця" (5:2).

Полтавці (19 балів) йдуть на восьмій позиції в УПЛ. Підопічні Віктора Скрипника не програють чотири поєдинки поспіль: нічиї з "Металістом 1925" (2:2), "Минаєм" (0:0) та ЛНЗ (0:0), а також перемога проти "Оболоні" (1:0). Востаннє "Ворскла" зазнавала поразки 25 жовтня саме від "Дніпра-1" (2:3).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" – "Ворскла" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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