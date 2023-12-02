К Земле приблизится опасный астероид: что известно

В среду, 6 декабря, вблизи Земли пролетит астероид 139622 (2001 QQ142), который в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) называют "потенциально опасным".

Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.

По информации NASA, длина этой космической глыбы составляет 671 м.

Траектория полета астероида 139622 (2001 QQ142) / Фото: NASA

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Расстояние от астероида до Земли в ближайшей точке составит 5,5 миллионов километров. Он пролетит мимо нашей планеты на скорости 23 760 км/ч.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Астероид 139622 (2001 QQ142) подпадает под оба параметра одновременно.

Напомним, ранее ученые из Европейского космического агентства обнаружили новый астероид, имеющий шанс упасть на Землю в ближайшем будущем.

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