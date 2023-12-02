До Землі наблизиться небезпечний астероїд: що відомо

У середу, 6 грудня, поблизу Землі пролетить астероїд 139622 (2001 QQ142), який в Національному управлінні США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) називають “потенційно небезпечним”.

Про це повідомили в Лабораторії реактивного руху NASA.

За інформацією NASA, довжина цієї космічної брили становить 671 м.

Траєкторія польоту астероїда 139622 (2001 QQ142) / Фото: NASA

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Відстань від астероїда до Землі у найближчій точці становитиме 5,5 мільйона кілометрів. Він пролетить повз нашу планету на швидкості 23 760 км/год.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче, ніж 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його “потенційно небезпечним об’єктом”. Астероїд 139622 (2001 QQ142) підпадає під обидва параметри одночасно.

Нагадаємо, раніше учені з Європейського космічного агентства виявили новий астероїд, який має шанс впасти на Землю в найближчому майбутньому.

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