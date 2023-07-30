У Сонячній системі була ще одна планета: сенсаційне дослідження вчених

Вчені з'ясували, що в далекому минулому знаменитий Рюгу не був звичайним астероїдом, а був частиною планети, яка формується на краю Сонячної системи. На це вказує хімічний склад частини зібраних з астероїда зразків породи.

Про це пише видання ScienceAlert.

З одного боку, астероїд Рюгу являє собою типовий космічний камінь, багатий вуглецем і водою. Таких каменів можна знайти дуже багато в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Але Рюгу знаходиться не в цьому поясі, а обертається навколо Сонця недалеко від Землі. Це означає, що якась руйнівна подія викинула його з поясу астероїдів.

Наприклад, деякі органічні речовини відповідають тим, які виявлені в кометах.

Результати команди показали, що хімічний склад астероїда Рюгу схожий на склад деяких астероїдів, які точно перемістилися ближче до Сонця з далеких регіонів нашої зоряної системи.

Також учені припустили, що, найімовірніше, Рюгу в далекому минулому був частиною планети, що не відбулася.

Астрономи вважають, що такі астроїди як Рюгу приховують у собі інформацію про те, як саме формувалися планети на зорі існування Сонячної системи.

Раніше вчені з'ясували, що у зоряній системі на відстані 370 світлових років від нас, існують дві планети, що обертаються навколо своєї зірки за однією і тією ж орбітою.

Читайте також: