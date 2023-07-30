Ксенія Мішина потрапила до лікарні і показалася під крапельницею

Українська акторка Ксенія Мішина змусила шанувальників хвилюватися за своє здоров'я.

Так, зірка серіалу "Кріпосна" у сторіз своєї сторінки в Instagram повідомила, що потрапила до лікарні. Артистка розмістила знімки, де лежить на лікарняному ліжку під крапельницею.

Як розповіла Мішина, вона серйозно отруїлася морепродуктами:

"Учорашня ніч була з лихоманкою та, мені здавалося, частковою втратою свідомості. А вчорашній день я провела під крапельницями та під доглядом лікарів. Устриці та морепродукти вирішили організувати мені вихідний. Будьте обережні, друзі, бо лікуватися, бляха, дорого!" – прокоментувала Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

На щастя, зараз знаменитість почувається набагато краще. Ксенія навіть показала, як вже робила вакуум животом. У сторіз акторка розмістила коротке відео, де постала у білому спідньому та робила вправу.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, декілька місяців тому Ксенія Мішина поділилася курйозною історією, яка з нею сталася під час відпочинку з бойфрендом у Туреччині. Тоді артистка отруїлася кавуном, їй скрутило живіт. А в номері в готелі туалет був з прозорими стінами.

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