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ВС РФ атаковали Украину дронами: первые подробности ночного обстрела

ВС РФ атаковали Украину дронами: первые подробности ночного обстрела

Атака дронов-камикадзе "Шахед"/Фото из открытых источников

ПВО уничтожила 15 дронов.

Россияне сегодня ночью снова устроили атаку по украинским городам – выпустили ударные беспилотники.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 15 ударных БпЛА уничтожены", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что вражеские дроны ночью сбивали в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Ранее стало известно, что ночью, 24 декабря, на Хмельницкую область произошла очередная атака вражеских дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты пытаются расширить географию своих площадок для запуска своих БПЛА по Украине.

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