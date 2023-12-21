Вячеслав Узелков женится во второй раз

Украинский боксер, фитнес-тренер Вячеслав Узелков поделился с поклонниками радостным известием.

Спортсмен решил распрощаться с холостяцкой жизнью и во второй раз женится. Об изменениях в личной жизни Узелков сообщил на своей странице в Facebook.

В соцсети боксер сменил статус с "холост" на "помолвка":

"Мы вместе. Наконец-то мы это сделали и мы вместе и до конца", – так прокомментировал свою помолвку Узелков.

Вячеслав Узелков снова женится / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

Впрочем, кто именно стал его избранницей или хотя бы хоть одно фото с любимой — фитнес-тренер не показывает и держит в тайне будущую жену.

Еще в 2021 году Узелков сообщил, что у него новые отношения / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Отметим, что это уже не первый раз, когда Вячеслав Узелков сообщает о своей женитьбе. Так, в начале февраля 2022 года на вопросы фанатов, как у него дела, Узлеков ответил, что женится. Но, вероятно, тогда воплотить желаемое в жизнь влюбленным помешало полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину. В начале ноября 2021 боксер делился, что у него новые отношения. Тогда о любимой Узелков говорил не охотно, только рассказал, что ей "чуть больше 30" и они были давно знакомы.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, что для Вячеслава Узелкова это будет второй брак. До этого он 22 года был женат на фитнес-тренере Марине Боржемской, от которой имеет двоих детей. В 2018-м супруги развелись со скандалом. Боржемская обвиняет бывшего в абьюзе, нежелании помогать и видеться с их детьми. Узелков все обвинения в свой адрес отвергает.

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