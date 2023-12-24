Євген Клопотенко пояснив, чому змінив шкільне харчування

Відомий український кухар Євген Клопотенко пояснив, чому вирішив змінити шкільне харчування.

До слова, кулінар цим займається шість років на безкоштовних засадах. Клопотенко пояснив в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", що його ціллю було те, щоб викорінити радянщину в шкільних їдальнях, аби школярі їли сучасну українську їжу.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Шість років тому почав змінювати шкільне харчування, це все роблю безкоштовно. Я не отримав жодної копійки за те, що змінюю шкільне харчування. Моя ціль – я не хочу жити в країні з дітьми, які їдять радянську їжу. Дітям зараз 12, через 10 років їм буде 22, мені десь буде 47 років, я буду спілкуватися з людьми, яким 22 роки, а вони будуть сучасними українцями. Я про це мрію", - прокоментував кухар.

Клопотенко переконаний, що їжа впливає на свідомість. Тож, коли діти їстимуть українське меню, то в них формуватиметься розуміння, що вони – українці. Окрім того, задачею кулінара було те, аби школярі їли сучасну та здорову їжу.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Я впевнений, що їжа може змінити свідомість людей. Я не можу змінити дорослих, а дітям треба давати інший код. Я хочу, щоб діти їли українську і світову їжу. Я хочу, щоб вони ставали українцями і частиною світу. Це моя задача – змінити це. Також хочу, щоб їжа була сучасна і здорова", - додав кухар.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко приголомшив зізнанням, що в нього була "бронь" від Мінкульту на повістки.

Читайте також: