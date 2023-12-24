Миллион беспилотников для ВСУ: Данилов объяснил, насколько это реально

Наращивание производства беспилотников является очень важной задачей для Украины.

Украинские компании смогут в следующем году изготовить миллион беспилотников для нужд украинской армии.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, все больше компаний проходят сертификацию для изготовления БПЛА.

"Миллион дронов – не такая уж большая цифра, поскольку это около 83 тысяч в месяц. Это не так много на ту линию фронта, которая есть сейчас", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что наращивание производства беспилотников является очень важной задачей для Украины.

"Думаю, после этой войны наши компании будут одними из лучших в мире по специальности по БПЛА", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря заявил, что Украина в 2024 году изготовит миллион дронов для Сил обороны.

В Украине работает около 200 компаний по производству беспилотников, сообщил 21 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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