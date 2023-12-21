Повлияет ли миллион дронов для ВСУ на ход войны: что говорят эксперты

Есть много типов дронов – разведчики, надзорные, камикадзе, действующие на разную глубину, и те, которые могут сбрасывать гранаты.

Миллион дронов для украинских военных без иного вооружения не смогут изменить ход войны. Но такие темпы производства очень важны для нашей страны.

Об этом рассказали военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина".

FPV-дроны

По мнению Коваленко, FPV-дроны являются серьезными средствами поражения врага.

"Но одни только FPV-дроны не смогут повлиять на всеобщее течение боевых действий. Только комплексное применение различных видов вооружений. Самими дронами войну не выиграть", — отметил он.

Миллион беспилотников для ВСУ

В то же время Мусиенко подчеркнул, что наша страна обязана производить миллион дронов в год.

"Потребность очень велика. Их много типов – разведчики, надзорные, камикадзе, действующие на разную глубину, и те, которые могут сбрасывать гранаты. А нам нужны еще беспилотники на 1500 км, чтобы бить по объектам на всей оккупированной территории и в России", – уточнил он.

Эксперт добавил, что FPV-дроны способны помочь украинским защитникам. Они обеспечат огневую поддержку.

"Их нужно очень многое, и даже в таком случае в полной мере они не изменят течение войны", — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году наши защитники получат миллион дронов. Для этого нашей стране необходимо увеличить создание на 60%.

Напомним, украинские военные на войне с российскими оккупантами используют уникальные ударные дроны стоимостью 450-2000 долларов в зависимости от типа боевого дежурства и других тактико-технических характеристик. В частности, такой дрон поджигает многомиллионный танк.

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