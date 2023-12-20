Украинские дроны "чистят" окопы оккупантов: видео с поля боя

Блиндажи не спасают оккупантов от точных ударов с помощью дронов.

В Сети опубликовано видео с зачисткой окопов российской оккупационной армии с помощью дронов, сбрасывающих взрывчатку на врага.

Соответствующие кадры были распространены в среду, 20 декабря, в Telegram-канале Сухопутных войск.

Как видно на видео, блиндажи не спасают оккупантов от точных ударов операторов дронов 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Украинские дроны "чистят" окопы оккупантов

В подписи к видео не уточнили, на каком именно участке фронта произошла "зачистка" вражеских позиций. Известно, что 30 ОМБр противостоит врагу на восточных направлениях — в районе Бахмута и Купянска.

Ранее бойцы 6-й штурмовой роты 2-го батальона 5-й отдельной штурмовой бригады показали кадры ликвидации солдат оккупационной армии России из беспилотников к югу от Бахмута. На кадрах видно, как военные ВСУ с дронов сбрасывают взрывчатку на позиции оккупантов.

Напомним, украинские военные на войне с российскими оккупантами используют уникальные ударные дроны стоимостью 450-2000 долларов в зависимости от типа боевого дежурства и других тактико-технических характеристик. В частности, такой дрон сжигает многомиллионный танк.

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