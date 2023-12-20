"Доведем до конца": в Днепре оставили Брежнева без одной "регалии"

Городской совет города Днепр лишил звания "Почетного гражданина Днепра" бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram.

“Леонид Брежнев лишен звания “Почетного гражданина Днепра”. Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил”, — говорится в сообщении.

Читайте ведущие новости дня:

Что известно о Леониде Брежневе

Леонид Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС, участник Второй мировой войны. Трижды Герой Советского Союза и дважды Герой Социалистического Труда. Внес значительный вклад в развитие Днепра.

Звание почетного гражданина Днепра ему присвоили в 1979 году.

В мае 2023 года в единственном реестре электронных петиций появилась петиция с требованием лишить Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Днепра". Нужного количества голосов она не набрала.

Напомним, в Украине продолжается декоммунизация. Так, город Червоноград во Львовской области вошел в перечень населенных пунктов, которые Национальная комиссия по стандартам государственного языка предлагала переименовать. Накануне завершилось электронное голосование жителей по переименованию Червонограда во Львовской области, которое длилось с 25 октября. В результате наибольшую поддержку получило предложение переименовать город в Червоноград.

Читайте также: