"Доведем до конца": в Днепре оставили Брежнева без одной "регалии"

Декоммунизация города продолжается.
Городской совет города Днепр лишил звания "Почетного гражданина Днепра" бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram.
“Леонид Брежнев лишен звания “Почетного гражданина Днепра”. Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил”, — говорится в сообщении.
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Что известно о Леониде Брежневе
Леонид Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС, участник Второй мировой войны. Трижды Герой Советского Союза и дважды Герой Социалистического Труда. Внес значительный вклад в развитие Днепра.
Звание почетного гражданина Днепра ему присвоили в 1979 году.
В мае 2023 года в единственном реестре электронных петиций появилась петиция с требованием лишить Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Днепра". Нужного количества голосов она не набрала.
Напомним, в Украине продолжается декоммунизация. Так, город Червоноград во Львовской области вошел в перечень населенных пунктов, которые Национальная комиссия по стандартам государственного языка предлагала переименовать. Накануне завершилось электронное голосование жителей по переименованию Червонограда во Львовской области, которое длилось с 25 октября. В результате наибольшую поддержку получило предложение переименовать город в Червоноград.
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