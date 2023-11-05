Демонтаж советской звезды в Киеве: как сносили символ СССР в столице Украины

В Киеве демонтировали советскую звезду из обелиска. Из-за веса советского символа его распыляли на высоте.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

Демонтаж советской звезды в Киеве

На Галицкой площади демонтировали советскую символику с обелиска в честь города-героя Киева. Ее распилили на высоте 30 метров и часть опускали на землю.

"Целостную конструкцию невозможно снять. Она очень большая. И все так сделано, что только резать", - говорит работник КП "Киевблагоустройство" Сергей Квачинок.

Декоммунизация площади, на которой стоит вот этот 30-метровый обелиск происходила в несколько этапов. Полтора года назад изображение Ленина убрали со стелы. Впоследствии площадь стала Галицкой. А в мае этого года постамент лишили охранного статуса. Что будет на нем вместо звезды - пока неизвестно.

Фото: Игорь Серов

Декоммунизация в Украине

Первый советский памятник в Киеве демонтировали 10 лет назад. Это был Ленин - его повалили в декабре 2013 года в разгар Революции достоинства. И это был первый шаг к декоммунизации.

"Это было заявление украинского общества о том, что так не будет. Мы будем оказывать сопротивление. Памятник Ленина повалили 8 декабря. В том же месяце повалили еще 3, в январе еще 9 и до 20 февраля - еще 5. Всего до расстрелов на Майдане повалили 17 штук", - говорит политолог Светлана Набок.

Впоследствии в 2015 году парламент принял законы о декоммунизации в Украине. С тех пор в Украине убирают памятники, символы и меняют названия городов. Так Днепропетровск стал городом Днепр, а Кировоград - Кропивницким. В Одессе в 2017 году общественные активисты заставили городские власти демонтировать камень в честь героя Советского Союза Георгия Жукова.

Советскую символику демонтировали также и в Ровно и Луцке. Летом этого года ко Дню Независимости заменили советский символ на самом высоком монументальном сооружении Европы - Украине-матери. И теперь на щите украинский герб.

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Напомним, памятники Щорсу и Пушкину лишат охранного статуса и их можно будет демонтировать.

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