Роберт Паттинсон впервые станет отцом – СМИ

Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Избранница артиста, модель Сьюки Уотерхаус, ждет рождения ребенка.

Впервые слухи о беременности возлюбленной Паттинсона появились еще в октябре, когда пара вместе посетила мероприятие GO Campaign в Лос-Анджелесе. Для события Сьюки выбрала бордовое прозрачное платье, из-под которого виднелся округлый животик.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Однако на днях папарацци Daily Mail удалось застать пару на прогулке, после чего без сомнений стало ясно, что влюбленные ждут рождения ребенка. Журналистам удалось сделать фото, на которых у Сьюки уже виднелся заметно округлый животик, хотя она выбрала довольно массивный наряд.

В настоящее время пара официально не подтверждает новость о пополнении в их семье. Впрочем, Паттинсон и Уотерхаус всегда держали личную жизнь в тайне и не охотно делились подробностями.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Отметим, модель и актер находятся в отношениях с 2018 года. Однако влюбленные держали это в тайне. Только в декабре прошлого года Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вместе посетили публичное мероприятие и официально представили себя парой.

Напомним, вскоре украинская блогерша Саша Бо в третий раз станет мамой. У знаменитости родится дочь. Саша вместе с мужем уже выбрала символическое имя для девочки.

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