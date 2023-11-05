Екатерина Кухар впервые отреагировала на слухи о разводе с мужем

Артистка попросила фанатов не волноваться за нее.

Личная жизнь примы Национального театра оперы и балета Екатерины Кухар не дает ее поклонникам покоя.

Неделю назад Кухар озадачила фанов постом в фотоблоге, в котором намекнула на разрыв со своим мужем Александром Стояновым. Кроме того, супруги отписались друг от друга в Instagram.

Обеспокоенные поклонники звезд балета не находили себе места и забросали Кухар вопросами, правда ли, что они разошлись. Впрочем, сама Екатерина продолжает держать интригу.

В новой публикации в фотоблоге артистка попросила поклонников за нее не волноваться:

"Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений… Не беспокойтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку", — отметила Кухар.

Екатерина Кухар прокомментировала, действительно ли разошлась с мужем

Также она поделилась видео, где ходит по торговому центру и сопроводила ролик песней Klavdia Petrivna: "Всюди сонце, в мене злива, але я щаслива", – поет исполнительница.

Действительно ли Екатерина Кухар и Александр Стоянов разошлись – все еще остается открытым вопросом. Сам Александр тоже никак не комментирует эту информацию. На днях он поделился фото, на котором изображен с другой женщиной. Этим кадром звезда балета возмутил поклонников.

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