Украина снова под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Оккупационные войска продолжают атаковать гражданские объекты и мирное население.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Полтавщина

Вчера вечером во время вечерней воздушной тревоги враг атаковал Миргородский район. В результате падения обломков ракеты повреждены 9 частных домов. Пострадали люди, в том числе двое детей, одна женщина погибла. Дети госпитализированы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Черниговщина

За сутки россияне совершили 2 обстрела. Враг стрелял по Корюковскому и Новгород-Северскому районам из минометов и АГС.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

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Сумщина

Сегодня утром россияне ударили из минометов по территории Шалыгинского общества. Зафиксировано 9 взрывов. Без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов из минометов, артиллерии и РСЗО. Обстрелы потерпели Краснопольская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Середино-Будская, Эсманская общины. В Середино-Будской общине в результате обстрела из РСЗО (9 взрывов) повреждены 2 частных домовладения.

Запорожская область

В области 116 ударов по 19 городам и селам области за минувшие сутки. 102 артобстрела пришлись по территории населенных пунктов на линии огня, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Белогорья, Малой Токмачки, Каменского, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и Приморского. Россияне совершили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Красной, Малиновке, Роботиному, Левадному, Полтавке и Пятихаткам, а также 4 авиаудара по Орехову и Роботиному.

Поступили 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина

В течение вчерашнего дня оккупанты били по Никопольщине. 6 артобстрелов и 8 ударов дронами-камикадзе.

Прошло без погибших и пострадавших. В самом Никополе повреждены два многоквартирных дома и 30 частных. Избиты 14 хозяйственных построек и почти семь десятков солнечных панелей. Изуродованы два медучреждения, коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин, нотариальная контора, энергооборудование и линии электропередач.

Под удар попала и Марганецкая община. Там разбита хозяйственная постройка. Вечером ПВК на восток сбила над областью 3 крылатых ракеты.

Харьковщина

На Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись Ветеринарному Харьковскому району, Волчанску, Бударкам Чугуевскому району, Строевке Купянского района.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки и Ивановки, где наши защитники отразили около 10 атак противника. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово.

Вчера днем враг обстрелял г. Купянск. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В селе Черкасские Тишки 51-летний гражданский мужчина на собственном подворье пытался разобрать взрывное устройство. В результате взрыва получил тяжелые ранения. Госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Луганщина

Авиационные удары вчера оккупанты нанесли по Серебрянскому лесничеству. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка. В сутки противник совершил –139 обстрелов (543 снаряда).

Донетчина

По населенным пунктам области россияне совершили 12 обстрелов. Под огнем рашистов: Авдеевка, Железное, Часов Яр, с.Калиново, с.Орловка, с.Ласточкино, с.Клебан-Бык, с.Виролюбовка. Повреждены 10 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), 2 ЛЭП, 4 трансформатора, 3 выключателя, 3 здания насосной станции. Погиб один человек.

Николаевщина

Вчера враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера вечером и сегодня ночью вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались на побережье и акватории Куцурубской общины. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 100 обстрелов (474 снаряда), из них по г. Херсон — 4 обстрела (12 снарядов). Россияне попали в районы 33 населенных пунктов области; учебное заведение в Херсонском районе. Из-за российских обстрелов Змиевки пострадал мужчина. Он сам обратился в медицинское учреждение. У него диагностировали ранения грудной клетки. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую помощь.

Вчера русская армия ударила по Корабельному району Херсона. В результате обстрела ранений получил 84-летний мужчина. Его состояние врачи оценивают как среднюю тяжесть.

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Также в результате обстрела травму ноги получила 67-летняя женщина. Потерпевшей оказали медпомощь на месте.

Смертельными оказались ранения для 82-летней женщины. Она скончалась на операционном столе.

Из-за российских обстрелов Качкаровки пострадал 62-летний мужчина; вражеский снаряд "прилетел" недалеко от его дома. Ему оказывают медицинскую помощь в больнице. Вчера днем русская армия по артиллерии ударила по Бериславу. В результате обстрела пострадал 47-летний мужчина. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Вчера вечером российские оккупанты ударили по центральной части Херсона. Попали вблизи продуктового магазина. Погиб 55-летний мужчина, еще одна 52-летняя женщина ранена. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Всего за сутки по области: 2 человека погибли, 6 — получили ранения.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал удар ВСУ по судостроительному заводу в Керчи, на котором находился один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет "Калибр".

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