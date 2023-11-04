Жена Виктора Павлика шокировала, как ботокс изменил ее лицо и в белье показала ненавистные бока

Екатерина Репяхова рассказала, как борется с несовершенствами фигуры.
Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова откровенно поделилась с фанами, что ее раздражают бока на талии.
Об этом она рассказала в сторис своей страницы в Instagram и сразу показала, о чем говорит. Репяхова сообщила, что впервые в жизни пришла на антицеллюлитный массаж. Блогерша снялась в нижнем белье и поделилась, что именно ее в себе не устраивает:
"Вы знаете, что я занимаюсь спортом. Минимум трижды в неделю. Немного контролирую питание. Но эти бока не сильно хотят уходить. Поэтому очень хочу подключить массажи", – рассказала Репьяхова и также показала результат после первого массажа.
Кроме того, Екатерина Репяхова продемонстрировала изменения, произошедшие в ее лице после того, как она уколола ботокс. Блогерша показала фото своего лба, который морщит, до и после процедуры.
Напомним, ранее жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и ошеломила суммой. Как призналась блогерша, немалый доход ей приносят рекламные интеграции. Также у Репяховой есть свой бизнес, но пока прибыли он не дает, а только окупает себя.
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