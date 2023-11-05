Роберт Паттінсон вперше стане батьком – ЗМІ

Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон вперше стане батьком. Обраниця артиста, модель С'юкі Вотергаус, чекає на народження дитини.

Вперше чутки про вагітність коханої Паттінсона з'явилися ще в жовтні, коли пара разом відвідала захід GO Campaign у Лос-Анджелесі. Для події С'юкі обрала бордову прозору сукню, з-під якої виднівся округлий животик.

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Однак днями папараці Daily Mail вдалося заскочити пару на прогулянці, після чого без сумнівів стало зрозуміло, що закохані чекають на народження дитини. Журналістам вдалося зробили фото, на яких у С'юкі вже виднівся помітно округлий животик, хоча вона обрала доволі масивне вбрання.

Наразі пара офіційно не підтверджує новину про поповнення в їхній родині. Утім, Паттінсон та Вотергаус завжди тримали особисте життя в таємниці та не охоче ділилися подробицями.

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Зазначимо, модель та актор перебувають у стосунках від 2018 року. Однак закохані тримали це в таємниці. Лише у грудні минулого року Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус вперше разом відвідали публічний захід та офіційно представили себе парою.

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