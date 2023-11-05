Роберт Паттінсон вперше стане батьком – ЗМІ

Обраницю знаменитості заскочили з помітно округлим животиком.
Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон вперше стане батьком. Обраниця артиста, модель С'юкі Вотергаус, чекає на народження дитини.
Вперше чутки про вагітність коханої Паттінсона з'явилися ще в жовтні, коли пара разом відвідала захід GO Campaign у Лос-Анджелесі. Для події С'юкі обрала бордову прозору сукню, з-під якої виднівся округлий животик.
Однак днями папараці Daily Mail вдалося заскочити пару на прогулянці, після чого без сумнівів стало зрозуміло, що закохані чекають на народження дитини. Журналістам вдалося зробили фото, на яких у С'юкі вже виднівся помітно округлий животик, хоча вона обрала доволі масивне вбрання.
Наразі пара офіційно не підтверджує новину про поповнення в їхній родині. Утім, Паттінсон та Вотергаус завжди тримали особисте життя в таємниці та не охоче ділилися подробицями.
Зазначимо, модель та актор перебувають у стосунках від 2018 року. Однак закохані тримали це в таємниці. Лише у грудні минулого року Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус вперше разом відвідали публічний захід та офіційно представили себе парою.
Нагадаємо, незабаром українська блогерка Саша Бо втретє стане мамою. У знаменитості народиться донечка. Саша разом з чоловіком вже обрала символічне ім'я для дівчинки.
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